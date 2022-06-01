Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Торнадо" – глава ОВА

"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", – написал он.
Резниченко сообщил, что информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
"На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", – добавил он.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.