ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Торнадо" – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты стреляли из РСЗО "Торнадо"
Оккупанты стреляли из РСЗО "Торнадо"
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты 1 июня обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня "Торнадо". Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", – написал он.

Резниченко сообщил, что информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

"На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", – добавил он.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Днепропетровская область, РСЗО, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (175291)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (71362)
3
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (70418)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (51045)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (50971)
6
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (49296)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (33055)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (22506)
 
 
 
 