Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Торнадо" – глава ОВА

"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", – написал он.

Резниченко сообщил, что информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

"На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", – добавил он.