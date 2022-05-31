Оккупанты снова ударили по Криворожскому району, попали в поля

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"7.48. Ночь более или менее спокойная. Одна короткая тревога под утро. Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской общине. Людей не задело", – написал руководитель ОВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что минувшая ночь была одной из самых спокойных в последние дни – "без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений".

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 97-е сутки… Ночью враг снова ударил по Криворожскому району, попал в приграничные территории Зеленодольской общины. К счастью, попали в поля, поэтому пострадавших нет, ни одно здание не повреждено", – подчеркнул Лукашук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)