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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова ударили по Криворожскому району, попали в поля

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Оккупанты обстреляли поле в Зеленодольской общине, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото иллюстративное)
Оккупанты обстреляли поле в Зеленодольской общине, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото иллюстративное)
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска 31 мая обстреляли территорию Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"7.48. Ночь более или менее спокойная. Одна короткая тревога под утро. Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской общине. Людей не задело", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/383675230461184

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что минувшая ночь была одной из самых спокойных в последние дни – "без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений".

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 97-е сутки… Ночью враг снова ударил по Криворожскому району, попал в приграничные территории Зеленодольской общины. К счастью, попали в поля, поэтому пострадавших нет, ни одно здание не повреждено", – подчеркнул Лукашук.

https://www.facebook.com/nbankr/posts/5453716014659226

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, облсовет, удары, разрушения, российские оккупанты
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