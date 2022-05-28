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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

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Резниченко: В Криворожском районе снова стреляли
Резниченко: В Криворожском районе снова стреляли
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты вновь обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 28 мая.

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть разрушения", – сообщил он.

Резниченко отметил, что люди не пострадали.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в одном из сел общины под обстрел попала церковь, там повреждены окна, забор и ворота.

"Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали в храм. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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