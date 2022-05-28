Оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть разрушения", – сообщил он.
Резниченко отметил, что люди не пострадали.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в одном из сел общины под обстрел попала церковь, там повреждены окна, забор и ворота.
"Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали в храм. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.
22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.