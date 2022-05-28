Оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть разрушения", – сообщил он.

Резниченко отметил, что люди не пострадали.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в одном из сел общины под обстрел попала церковь, там повреждены окна, забор и ворота.

"Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали в храм. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире", – написал он.

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