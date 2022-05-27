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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, спасатели ищут людей под завалами

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Резниченко заявил о "серьезных разрушениях" в результате обстрела со стороны оккупантов
Резниченко заявил о "серьезных разрушениях" в результате обстрела со стороны оккупантов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты минувшей ночью и сегодня утром обстреляли Днепропетровскую область. Об этом 27 мая в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – написал Резниченко.

Какие именно населенные пункты подверглись атаке со стороны оккупантов, глава ОВА не уточнил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, спасатели, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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