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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по полигону Нацгвардии в Днепропетровской области, предварительно 10 погибших и 35 раненых – Корбан

По данным Корбана, оккупанты выпустили три ракеты из Ростовской области. Одна попала в цель
По данным Корбана, оккупанты выпустили три ракеты из Ростовской области. Одна попала в цель

Российские войска утром 27 мая нанесли ракетный удар по полигону Нацгвардии в Днепровском районе Днепропетровской области. Об этом сказал глава центра теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире канала "ДніпроTV".

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко утром сообщил, что после ночных и утренних обстрелов оккупантами региона есть "серьезные разрушения", спасатели разбирают завалы и ищут людей под ними. Он не уточнил, куда попали оккупанты. 

"Произошла трагедия... Люди должны знать, был прилет ракеты "Искандер" на полигон Нацгвардии сегодня утром. Есть погибшие, порядка 10 человек, порядка 35 человек раненых. Это при том, что мы пытались, и военные пытались соблюдать меры предосторожности, и большинство личного состава было рассредоточено по территории", – сказал Корбан. 

Он отметил, что по приказу Минобороны армии запрещено концентрировать больше 20 военных в одном месте, рассредоточить их еще сильнее сложно, так как солдаты живут в достаточно больших военных палатках. 

Ракеты, по данным Корбана, выпустили из Ростовской области. Их было три, одна попала в цель – "казарму, где находилось небольшое количество людей, небольшое, подчеркиваю", сказал Корбан.

Он уточнил, что ракеты "Искандер" бывают разных видов. В данном случае это были "не баллистические ракеты, которые проходят через стратосферу", а крылатые.

На месте работает полиция, ГСЧС, военная комендатура, глава областной военной администрации. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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