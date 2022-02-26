Российские войска штурмовали воинскую часть в Киеве, ВСУ нападение отразили

В КГГА рассказали, что в воинской части оккупантам противостоял резерв ВСУ и подразделения теробороны Фото: depositphotos.com

В сообщении сказано, что украинские военнослужащие отразили нападение.

Военный журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram видео, снятое в этом районе, недалеко от станции метро "Берестейская".

Еще одно видео опубликовало издание "Бабель".

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко рассказал Общественному, что в воинской части раздался взрыв.

"Сейчас выясняем причину. Возможно – подчеркиваю, возможно, – это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная, взвешенная работа Вооруженных сил", – сказал он.

Он также подтвердил взрывы возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева.

"Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает", – сказал Крищенко.

В КГГА ночью сообщили в Telegram, что на улицах Киева происходят боевые действия и призвали жителей быть максимально осторожными.

"Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков. Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – порекомендовали киевские власти.