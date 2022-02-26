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КИЕВ

Российские войска штурмовали воинскую часть в Киеве, ВСУ нападение отразили

В КГГА рассказали, что в воинской части оккупантам противостоял резерв ВСУ и подразделения теробороны
В КГГА рассказали, что в воинской части оккупантам противостоял резерв ВСУ и подразделения теробороны
Фото: depositphotos.com

Ночью 26 февраля вооруженные силы Российской Федерации атаковали одну из воинских частей на проспекте Победы в Киеве, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что украинские военнослужащие отразили нападение. 

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/291622979736367

Военный журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram видео, снятое в этом районе, недалеко от станции метро "Берестейская". 

Еще одно видео опубликовало издание "Бабель"

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко рассказал Общественному, что в воинской части раздался взрыв. 

"Сейчас выясняем причину. Возможно – подчеркиваю, возможно,  это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная, взвешенная работа Вооруженных сил", – сказал он.

Он также подтвердил взрывы возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева.

"Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает", – сказал Крищенко.

В КГГА ночью сообщили в Telegram, что на улицах Киева происходят боевые действия и призвали жителей быть максимально осторожными.

"Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков. Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога")  немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – порекомендовали киевские власти. 

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президента РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию

В Украине есть погибшие среди военнослужащих и мирных жителей. По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранения получили 316 (более новую информацию украинские власти пока не сообщали). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Генеральном штабе ВСУ сообщили 25 февраля о более 2800 погибших россиянах. Также, по данным Генштаба, противник потерял более 500 боевых бронированных машин разных типов, около 80 танков, 10 самолетов, семь вертолетов.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы

Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. Источники "Украинской правды" в контрразведке СБУ рассказали, что Россия планирует перебросить в Киев около 2 тыс. спецназовцев, 10 тыс. десантников, а затем дестабилизировать обстановку в городе, отключить в нем электричество и связь, после чего захватить органы власти и руководство государства.

25 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах уже звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, взрыв, КГГА, агрессия, воинская часть, ВСУ, территориальная оборона, Андрей Крищенко, российская агрессия, война в Украине
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