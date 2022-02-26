В Киеве раздаются мощные взрывы. По данным Госспецсвязи, оккупанты атакуют ТЭЦ-6 на Троещине

В Деснянском районе примерно четыре хлопка было слышно около 2.00, еще пять – после 3.00.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские оккупанты пытаются атаковать ТЭЦ-6 на жилмассиве Троещина (Деснянский район).

"ВСУ дают бой", – сообщило ведомство в Facebook.

"Украинская правда" написала со ссылкой на собеседника в командовании ВСУ, что украинская система ПВО отражает атаки.

25 февраля киевляне уже слышали взрывы в районе ТЭЦ-6. В 20.43 мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, что возле ТЭЦ произошло пять взрывов с интервалом 3–5 минут.

Общественное со ссылкой на информацию ГСЧС позже уточнило, что возле ТЭЦ работали самоходные артиллерийские установки "Пион", принадлежащие ВСУ.

На сайте "Киевэнерго" сказано, что ТЭЦ-6 производит тепловую и электрическую энергию для потребителей Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского и Шевченковского районов Киева.