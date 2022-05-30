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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, люди не пострадали – глава ОВА

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Оккупанты не попали по населенным пунктам, отметил глава Днепропетровского облсовета Лукашук (фото иллюстративное)
Оккупанты не попали по населенным пунктам, отметил глава Днепропетровского облсовета Лукашук (фото иллюстративное)
Фото: Дмитро Невеселий / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 30 мая обстреляли территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область. 30 мая. 7.47. Ночь с затяжной тревогой... По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Били по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/382992040529503

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты "не попали по населенным пунктам".

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 96-е сутки. Ночью враг снова обстрелял территорию Зеленодольской и Апостоловской общин в Криворожском районе. По населенным пунктам не попали, люди целые, дома тоже. В других общинах все спокойно. Российских оккупационных войск в области нет", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/nbankr/posts/5450539708310190

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, облсовет, удары, население, российские оккупанты
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