Оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, люди не пострадали – глава ОВА

"Днепропетровская область. 30 мая. 7.47. Ночь с затяжной тревогой... По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Били по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты "не попали по населенным пунктам".

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 96-е сутки. Ночью враг снова обстрелял территорию Зеленодольской и Апостоловской общин в Криворожском районе. По населенным пунктам не попали, люди целые, дома тоже. В других общинах все спокойно. Российских оккупационных войск в области нет", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)