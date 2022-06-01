ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии снова обстреляли Зеленодольскую общину – глава Днепропетровской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты снова обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото обстрела 19 мая)
Оккупанты снова обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото обстрела 19 мая)
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 1 июня обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область. 1 июня. 7.38. Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/384328290395878

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты в ходе обстрела не попали по населенным пунктам Зеленодольской общины.  

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 98-е сутки. Почти во всех районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно, кроме Криворожского района: оккупанты снова обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины. По населенным пунктам не попали", – подчеркнул Лукашук.

По его словам, в селе Широковской общины, которое 31 мая попало под минометный обстрел, уже возобновили электроснабжение.

"В других общинах области по состоянию на эту минуту все спокойно. Российских оккупационных войск в Днепропетровской области нет", – резюмировал глава облсовета.

https://www.facebook.com/nbankr/posts/5456835857680575

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, электроснабжение, артиллерия, вторжение, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, облсовет, удары, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (142228)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (68761)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (48587)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47260)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (40458)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29737)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (24247)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21428)
 
 
 
 