Оккупанты из артиллерии снова обстреляли Зеленодольскую общину – глава Днепропетровской ОВА

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область. 1 июня. 7.38. Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты в ходе обстрела не попали по населенным пунктам Зеленодольской общины.

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 98-е сутки. Почти во всех районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно, кроме Криворожского района: оккупанты снова обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины. По населенным пунктам не попали", – подчеркнул Лукашук.

По его словам, в селе Широковской общины, которое 31 мая попало под минометный обстрел, уже возобновили электроснабжение.

"В других общинах области по состоянию на эту минуту все спокойно. Российских оккупационных войск в Днепропетровской области нет", – резюмировал глава облсовета.

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