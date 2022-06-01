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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг несет потери в живой силе и технике". Вилкул сообщил, что оккупанты усиливают оборону на криворожском направлении

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Оккупанты из-за потерь вынуждены усиливать свои оборонные позиции, отметил Вилкул (фото иллюстративное)
Оккупанты из-за потерь вынуждены усиливать свои оборонные позиции, отметил Вилкул (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска из-за потерь личного состава и техники усиливают оборону на криворожском направлении, срывая дорожные плиты для построения укреплений.

Об этом на вечернем брифинге 31 мая сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Запись мероприятия опубликована на странице Вилкула в Facebook.  

"Враг несет потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции – даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", – сказал Вилкул.

В то же время он отметил, что оккупанты "продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов".

Вилкул добавил, что ситуация в Кривом Роге и области находится "под полным контролем" Вооруженных сил Украины и военной администрации.

"Вне контроля сегодня были только грозовые облака, которые погремели во время одной из воздушных тревог", – резюмировал глава городской военной администрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/746767516360035/

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

25 апреля Вилкул сообщал, что оккупанты готовятся нанести удар в сторону Кривого Рога, но в городе "полностью готовы к любому развитию ситуации".

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска в Херсонской области вынуждены были перейти к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, оборона, РСЗО, минирование, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, дороги, брифинг, российские оккупанты
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