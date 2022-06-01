"Враг несет потери в живой силе и технике". Вилкул сообщил, что оккупанты усиливают оборону на криворожском направлении

Об этом на вечернем брифинге 31 мая сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Запись мероприятия опубликована на странице Вилкула в Facebook.
"Враг несет потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции – даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", – сказал Вилкул.
В то же время он отметил, что оккупанты "продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов".
Вилкул добавил, что ситуация в Кривом Роге и области находится "под полным контролем" Вооруженных сил Украины и военной администрации.
"Вне контроля сегодня были только грозовые облака, которые погремели во время одной из воздушных тревог", – резюмировал глава городской военной администрации.
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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.
25 апреля Вилкул сообщал, что оккупанты готовятся нанести удар в сторону Кривого Рога, но в городе "полностью готовы к любому развитию ситуации".
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска в Херсонской области вынуждены были перейти к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.
31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.