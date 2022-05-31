Российские оккупанты спешно переходят к обороне, минируют берег реки Ингулец – Генштаб ВСУ

"На южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне".

"Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины", – подчеркнули в ВСУ.

Также, по данным их Генштаба, в Черном море "продолжает находиться в готовности к использованию один носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)