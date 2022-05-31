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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты спешно переходят к обороне, минируют берег реки Ингулец – Генштаб ВСУ

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Враг деморализован, пишет Генштаб ВСУ
Враг деморализован, пишет Генштаб ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

В южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Об этом 31 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне".

"Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины", – подчеркнули в ВСУ.

Также, по данным их Генштаба, в Черном море "продолжает находиться в готовности к использованию один носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329511842695234

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:24 февраля Россия полномасштабно вторглась в Украину с севера, востока и юга.

В начале апреля захватчиков вытеснили из северных областей Украины, сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и в южных регионах Украины.

Теги: Россия, война, Черное море, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, корабль, оборона, минирование, вторжение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, берег, реки, море, российские оккупанты
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