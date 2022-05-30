Генштаб ВСУ сообщил о движении российских катеров к острову Змеиный. Катера оккупантов там уже уничтожали

"С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, который находится на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря, а в его акватории "в готовности к применению ракетного вооружения" находится один российский носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС (зенитно-ракетные системы. – "ГОРДОН") С-300 из состава 4-й армии Южного военного округа", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)