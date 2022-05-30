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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ сообщил о движении российских катеров к острову Змеиный. Катера оккупантов там уже уничтожали

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На Змеином находятся российские оккупанты
На Змеином находятся российские оккупанты
Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупанты продолжают свои действия в районе украинского острова Змеиный в акватории Черного моря. Об этом 30 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, который находится на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря, а в его акватории "в готовности к применению ракетного вооружения" находится один российский носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС (зенитно-ракетные системы. – "ГОРДОН") С-300 из состава 4-й армии Южного военного округа", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Россия, война, Черное море, Генштаб ВСУ, оккупация, вооружение, вторжение, ВСУ, катер, война России против Украины, остров, судоходство, море, остров Змеиный, российские оккупанты
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