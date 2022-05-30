Генштаб ВСУ сообщил о движении российских катеров к острову Змеиный. Катера оккупантов там уже уничтожали

"С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, который находится на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", – говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря, а в его акватории "в готовности к применению ракетного вооружения" находится один российский носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС (зенитно-ракетные системы. – "ГОРДОН") С-300 из состава 4-й армии Южного военного округа", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.