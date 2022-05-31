В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП, их могут передать российским оккупантам – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты" (БМП, предназначена для поддержки пехоты).

"Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь", – объяснил украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала открытой войны против Украины российская армия по состоянию на 31 мая потеряла, по данным Генштаба ВСУ, 1358 танков и 3302 боевые бронированные машины.