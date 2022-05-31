В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП, их могут передать российским оккупантам – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты" (БМП, предназначена для поддержки пехоты).
"Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь", – объяснил украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала открытой войны против Украины российская армия по состоянию на 31 мая потеряла, по данным Генштаба ВСУ, 1358 танков и 3302 боевые бронированные машины.
24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, оккупационные войска заходили в том числе с территории Беларуси.
В начале апреля захватчиков вытеснили из северных областей Украины, они ушли в том числе в Беларусь, откуда были переброшены в Россию и дальше на украинскую территорию для дальнейших боевых действий.
26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси на юге страны, рядом с Украиной.