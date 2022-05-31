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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП, их могут передать российским оккупантам – Генштаб ВСУ

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БМП предусмотрена для поддержки пехоты
БМП предусмотрена для поддержки пехоты
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Fаcebook (архив)

В Беларуси вооруженные силы сосредоточились на усилении границы с Украиной. Об этом 31 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты" (БМП, предназначена для поддержки пехоты).

"Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь", – объяснил украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329511842695234

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала открытой войны против Украины российская армия по состоянию на 31 мая потеряла, по данным Генштаба ВСУ, 1358 танков и 3302 боевые бронированные машины.

Контекст:

24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, оккупационные войска заходили в том числе с территории Беларуси.

В начале апреля захватчиков вытеснили из северных областей Украины, они ушли в том числе в Беларусь, откуда были переброшены в Россию и дальше на украинскую территорию для дальнейших боевых действий.

26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси на юге страны, рядом с Украиной.

Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, граница, танки, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, БМП, потери России, российские оккупанты
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