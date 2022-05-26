Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной

Запись этого фрагмента его выступления опубликовали в Telegram-канале "Пул первого", который информирует о деятельности Лукашенко.
"Военное давление – мы уже видим – будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили", – заявил он.
Лукашенко сказал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин предлагал открыть оперативное командование на южном фланге в прошлом году.
"Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", – добавил он.
Белорусские военные и до создания командования находятся на юге страны и "прикрывают" его вместе с пограничниками, продолжил Лукашенко. Там сейчас идет ротация, сказал он и заявил о необходимости продолжать этот процесс.
"Это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем", – добавил Лукашенко.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.