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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной

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Лукашенко беспокоится, как будет действовать, "если, не дай бог, война"
Лукашенко беспокоится, как будет действовать, "если, не дай бог, война"
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности заявил о необходимости создания еще одного оперативного командования вооруженных сил Беларуси – на юге страны, рядом с Украиной.

Запись этого фрагмента его выступления опубликовали в Telegram-канале "Пул первого", который информирует о деятельности Лукашенко. 

"Военное давление – мы уже видим – будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили", – заявил он. 

Лукашенко сказал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин предлагал открыть оперативное командование на южном фланге в прошлом году. 

"Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", – добавил он. 

Белорусские военные и до создания командования находятся на юге страны и "прикрывают" его вместе с пограничниками, продолжил Лукашенко. Там сейчас идет ротация, сказал он и заявил о необходимости продолжать этот процесс. 

"Это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем", – добавил Лукашенко.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, агрессия, пограничники, ротация, войска
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