Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной

Запись этого фрагмента его выступления опубликовали в Telegram-канале "Пул первого", который информирует о деятельности Лукашенко.

"Военное давление – мы уже видим – будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили", – заявил он.

Лукашенко сказал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин предлагал открыть оперативное командование на южном фланге в прошлом году.

"Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", – добавил он.

Белорусские военные и до создания командования находятся на юге страны и "прикрывают" его вместе с пограничниками, продолжил Лукашенко. Там сейчас идет ротация, сказал он и заявил о необходимости продолжать этот процесс.

"Это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем", – добавил Лукашенко.