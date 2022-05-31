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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уровень угрозы со стороны Беларуси понятен. Только бой может показать, сможем ли мы удержать там оборону – Данилов

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Данилов: Только бой может показать подготовку наших Вооруженных cил
Данилов: Только бой может показать подготовку наших Вооруженных cил
Фото: rnbo.gov.ua

Власти Украины следят за заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси и знают, что происходит в этом соседнем государстве.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Укринформу", которое вышло 31 мая. 

"Мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны, – заявил Данилов в ответ на вопрос о создании нового оперативного командования вооруженных сил Беларуси на границе с Украиной. – К сожалению, там, кроме этого решения, уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен". 

Данилова спросили, сможет ли Украина держать оборону на этом направлении. 

"Это зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича [Зеленского], сможем ли мы удержаться, [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] генерал [Валерий] Залужный ответил довольно ясно, что только бой может это показать. Также, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных cил", – ответил секретарь СНБО. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лукашенко 26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси на юге страны, рядом с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, военные, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Алексей Данилов, границы
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