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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о поставках оружия в Украину: У каждой страны свои интересы в этой войне

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Данилов: Когда началась война, к большому сожалению, в нас никто не верил
Данилов: Когда началась война, к большому сожалению, в нас никто не верил
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Каждая страна, которая оказывает Украине военную помощь, учитывает при этом свои интересы в нынешней войне. Об этом в опубликованном 31 мая интервью "Укринформу" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Когда началась война, к большому сожалению, в нас никто не верил, все разведки считали, что мы продержимся три, пять, семь дней, некоторые давали 10 дней. Больше всего давала одна из разведок – 21 день, но это уже включая территорию города Львова. Но после того, как россияне получили здесь "теплый" прием, когда они умылись кровью, подавляющее большинство стран мира по-другому стали смотреть на нас. Мы начали получать оружие, помощь. Не сразу, не в таком количестве и не такого, скажем так, сорта, как бы нам хотелось, но стали получать. На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет. Мы бы хотели, чтобы он ускорился. Если бы у нас были тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, мы бы провели деоккупацию Мариуполя", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина получает помощь в том числе благодаря регулярным обращениям президента Владимира Зеленского к иностранным лидерам и парламентам.

"У каждой страны свои интересы в этой войне. Я хочу, чтобы мы с вами понимали: когда западный лидер говорит о демократии, других ценностях, имеется в виду, что он смотрит, а что будет у него на территории, как его избиратель на это все будет реагировать. Кроме того, россияне не сидят сложа руки, они также работают в этом направлении для того, чтобы мы не получали оружия. То есть это большой процесс, в который вовлечены почти все страны мира. И благодаря тому, что наш президент Владимир Александрович [Зеленский] каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", – резюмировал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

В числе лидеров стран, которые поставляют ВСУ оружие, – Соединенные Штаты. В частности, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен ускорить предоставление военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 мая призвал западных партнеров ускорить поставки оружия в Украину.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, вооружение, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов
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