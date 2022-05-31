Данилов о поставках оружия в Украину: У каждой страны свои интересы в этой войне

"Когда началась война, к большому сожалению, в нас никто не верил, все разведки считали, что мы продержимся три, пять, семь дней, некоторые давали 10 дней. Больше всего давала одна из разведок – 21 день, но это уже включая территорию города Львова. Но после того, как россияне получили здесь "теплый" прием, когда они умылись кровью, подавляющее большинство стран мира по-другому стали смотреть на нас. Мы начали получать оружие, помощь. Не сразу, не в таком количестве и не такого, скажем так, сорта, как бы нам хотелось, но стали получать. На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет. Мы бы хотели, чтобы он ускорился. Если бы у нас были тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, мы бы провели деоккупацию Мариуполя", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина получает помощь в том числе благодаря регулярным обращениям президента Владимира Зеленского к иностранным лидерам и парламентам.

"У каждой страны свои интересы в этой войне. Я хочу, чтобы мы с вами понимали: когда западный лидер говорит о демократии, других ценностях, имеется в виду, что он смотрит, а что будет у него на территории, как его избиратель на это все будет реагировать. Кроме того, россияне не сидят сложа руки, они также работают в этом направлении для того, чтобы мы не получали оружия. То есть это большой процесс, в который вовлечены почти все страны мира. И благодаря тому, что наш президент Владимир Александрович [Зеленский] каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", – резюмировал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)