В Раде предлагают отбирать собственность Беларуси в Украине за участие в войне

Проект предлагает закреплять на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности Республики Беларусь как государства, активно поддерживающего военную агрессию Российской Федерации против Украины, и ее резидентов.

Документ также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции с целью защиты национальных интересов.

Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень оснований для лишения гражданства Украины лиц, имеющих двойное гражданство (Украины и Республики Беларусь).

Контекст:

Аналогичный закон уже принят в отношении России – 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящих репараций в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.