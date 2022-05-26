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ПОЛИТИКА

В Раде предлагают отбирать собственность Беларуси в Украине за участие в войне

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Депутаты предлагают закрепить на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности Республики Беларусь
Депутаты предлагают закрепить на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности Республики Беларусь
Фото: rada.gov.ua

На рассмотрение Верховной Рады подан законопроект №7411 о введении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь.

Проект предлагает закреплять на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности Республики Беларусь как государства, активно поддерживающего военную агрессию Российской Федерации против Украины, и ее резидентов.

Документ также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции с целью защиты национальных интересов.

Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень оснований для лишения гражданства Украины лиц, имеющих двойное гражданство (Украины и Республики Беларусь).

Контекст:

Аналогичный закон уже принят в отношении России – 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящих репараций в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Беларусь, война, война России против Украины, конфискация
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