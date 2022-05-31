Лукашенко наградил сотрудников КГБ Беларуси за "участие в спецоперации в Украине"

"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого – под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", – говорится в сообщении.

Из сообщения непонятно, идет ли речь о самостоятельной операции белорусских спецслужб или части российского вторжения в Украину.

Подробности, как обещали в приближенном к Лукашенко канале, покажут вечером 31 мая в фильме "Дороги домой" на канале ОНТ.

На официальном сайте президента Беларуси сообщается только, что Лукашенко сегодня провел совещание с участием председателя КГБ Ивана Тертеля, главой администрации президента Игорем Сергеенко, министром обороны Виктором Хрениным и руководством Совета безопасности, на котором говорил о "совершенствовании информационной политики".

В частности, он заявил, что "коллективный Запад пытается воздействовать на Беларусь с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей", а в Украине "разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле".

"Самое главное – мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова – пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации в ЦК партии и до райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее, как мы это понимали", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.