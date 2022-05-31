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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко наградил сотрудников КГБ Беларуси за "участие в спецоперации в Украине"

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Лукашенко: Не надо бояться этого слова пропаганда
Лукашенко: Не надо бояться этого слова – пропаганда
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая вручил государственные награды сотрудникам госкомитета страны, участвовавшим в "спецоперации" в Украине. Об этом сообщил полуофициальный Telegram-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого", на него ссылается, в том числе, госагенство БЕЛТА.

"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого – под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", – говорится в сообщении. 

Из сообщения непонятно, идет ли речь о самостоятельной операции белорусских спецслужб или части российского вторжения в Украину. 

Подробности, как обещали в приближенном к Лукашенко канале, покажут вечером 31 мая в фильме "Дороги домой" на канале ОНТ.

На официальном сайте президента Беларуси сообщается только, что Лукашенко сегодня провел совещание с участием председателя КГБ Ивана Тертеля, главой администрации президента Игорем Сергеенко, министром обороны Виктором Хрениным и руководством Совета безопасности, на котором говорил о "совершенствовании информационной политики".

В частности, он заявил, что "коллективный Запад пытается воздействовать на Беларусь с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей", а в Украине "разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле".

"Самое главное – мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова – пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации в ЦК партии и до райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее, как мы это понимали", – цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение". Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М"

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, КГБ, спецслужбы, война России против Украины, спецоперация, награды
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