Министр обороны Беларуси сказал, что Лукашенко поручил создать "народное ополчение"

Хренин сказал, что численность войск в Беларуси увеличится в разы после создания "ополчения" Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача в том числе создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение", – казал Хренин.

По его словам, этот вопрос пока не урегулирован законодательно. После этого, заявил Хренин, "количество защитников Родины" в Беларуси "увеличится в разы".