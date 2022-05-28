Министр обороны Беларуси сказал, что Лукашенко поручил создать "народное ополчение"

"На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача в том числе создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение", – казал Хренин.
По его словам, этот вопрос пока не урегулирован законодательно. После этого, заявил Хренин, "количество защитников Родины" в Беларуси "увеличится в разы".
Лукашенко 26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси – на юге страны, рядом с Украиной.