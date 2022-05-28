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Министр обороны Беларуси сказал, что Лукашенко поручил создать "народное ополчение"

Хренин сказал, что численность войск в Беларуси увеличится в разы после создания "ополчения"
Хренин сказал, что численность войск в Беларуси увеличится в разы после создания "ополчения"
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 27 мая заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение". Его комментарий опубликовала пресс-служба минобороны.

"На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача в том числе создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение", – казал Хренин. 

По его словам, этот вопрос пока не урегулирован законодательно. После этого, заявил Хренин, "количество защитников Родины" в Беларуси "увеличится в разы". 

Контекст:

Лукашенко 26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси – на юге страны, рядом с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оборона, войска
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