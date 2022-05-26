ГБР арестовало имущество белорусской компании на $20 млн

77 тыс. тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании "Беларуськалий". Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около $20 млн (более 700 млн грн).

65 тыс. тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотреблений должностных лиц Николаевской таможни, которые помогли незаконному перемещению санкционных товаров через таможню.