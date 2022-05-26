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"Государство будет контролировать поставки потребителям газа". ГБР и суд передали в управление АРМА 26 операторов газораспределительных систем

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В ГБР считают незаконной передачу Минэнерго газораспределительных систем в пользование частным операторам
В ГБР считают незаконной передачу Минэнерго газораспределительных систем в пользование частным операторам
Фото: mpe.kmu.gov.ua

По ходатайству Госбюро расследований суд передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Об этом сообщили 25 мая в ГБР.

"В июне прошлого года ГБР разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд грн", – утверждают в ГБР.  

Теперь по ходатайству ГБР следственный судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА частные корпоративные права на 26 региональных операторов газораспределительных систем.

"Теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это является важным вопросом национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии", – подчеркнули в ГБР. 

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Теги: газ, Министерство энергетики, АРМА, суд, ГБР
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