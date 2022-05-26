"Государство будет контролировать поставки потребителям газа". ГБР и суд передали в управление АРМА 26 операторов газораспределительных систем

В ГБР считают незаконной передачу Минэнерго газораспределительных систем в пользование частным операторам Фото: mpe.kmu.gov.ua

"В июне прошлого года ГБР разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд грн", – утверждают в ГБР.

Теперь по ходатайству ГБР следственный судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА частные корпоративные права на 26 региональных операторов газораспределительных систем.

"Теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это является важным вопросом национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии", – подчеркнули в ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.