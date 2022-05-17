Нацполиция арестовала более 400 российских железнодорожных вагонов, они переданы АРМА

"Ввиду полномасштабной агрессивной войны, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов, по ходатайству Офиса генерального прокурора на указанные вагоны наложен арест", – говорится в сообщении.

Вагоны совокупной стоимостью свыше 300 млн грн уже переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.

"Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут переданы на нужды ВСУ", – сообщили в Нацполиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)