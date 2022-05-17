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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция арестовала более 400 российских железнодорожных вагонов, они переданы АРМА

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Cредства от коммерческого использования вагонов планируют передать ВСУ
Cредства от коммерческого использования вагонов планируют передать ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Следователи Нацполиции совместно с АО "Укрзалізниця" установили принадлежность 434 железнодорожных вагонов российским компаниям, выяснили, где они находятся, и наложили на них арест. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Ввиду полномасштабной агрессивной войны, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов, по ходатайству Офиса генерального прокурора на указанные вагоны наложен арест", – говорится в сообщении.

Вагоны совокупной стоимостью свыше 300 млн грн уже переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.

"Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут переданы на нужды ВСУ", – сообщили в Нацполиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

По данным Офиса генпрокурора на начало апреля, Украина арестовала около 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов.

Теги: Россия, Укрзалізниця, арест, вагоны, война России против Украины, Нацполиция, АРМА
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