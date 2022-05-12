ГБР заявило о разоблачении организаторов незаконного вывода из Украины средств российского и белорусского бизнеса

В ГБР заявили, что подозреваемые занимались легализацией денег и выводом средств через аффилированный конвертационный центр Фото: dbr.gov.ua

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокировали еще более 2 млн грн организаторов незаконного вывода из страны средств российского и белорусского бизнеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 7 мая 2022 года ГБР разоблачило организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Правоохранители вышли на эту группу "во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ", сообщали в ГБР.

У ее организаторов оказалось по несколько паспортов на разные фамилии. Во время обысков у них изъяли около $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий.

"До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр", – отметили в ГБР.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют, в частности, кто в регистрационных и других органах власти помогал выдавать фальшивые документы.

На заблокированные средства планируют наложить арест и направить их на нужды ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)