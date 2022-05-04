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Бизнес в Украине сможет подавать декларации для лицензий и разрешений через "Дію"

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Услуга будет доступна через портал и приложение "Дія"
Услуга будет доступна через портал и приложение "Дія"
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины усовершенствовал механизм представления предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Министерства экономики в Telegram.

Услуга будет доступна через портал и приложение "Дія".

"Воспользоваться этими возможностями предприниматели смогут в ближайшее время. А пока декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать их соответствующим учреждениям", – уточнили в сообщении.

Правительство также уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации.

В посте напомнили, что Кабмин упростил условия для работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а только путем подачи декларации.

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Контекст:

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.

17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса.

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Следовательно, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь", – объяснил президент. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, экономика, бизнес, правительство, Министерство экономики, декларация, лицензия, предприниматели, приложение Дія
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