Бизнес в Украине сможет подавать декларации для лицензий и разрешений через "Дію"

Услуга будет доступна через портал и приложение "Дія".

"Воспользоваться этими возможностями предприниматели смогут в ближайшее время. А пока декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать их соответствующим учреждениям", – уточнили в сообщении.

Правительство также уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации.

В посте напомнили, что Кабмин упростил условия для работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а только путем подачи декларации.

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