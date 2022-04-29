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44% украинских предпринимателей возобновили работу после начала войны – результаты опроса

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44% участников опроса сообщили, что полностью или частично возобновили работу
44% участников опроса сообщили, что полностью или частично возобновили работу
Фото: depositphotos.com

44% украинских предпринимателей возобновили работу после полномасштабного вторжения РФ. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

"Опендатабот" провел опрос среди подписчиков Telegram-канала. В нем приняло участие более 2 тыс. респондентов.

"44% участников ответили, что их бизнес вернулся к работе. В комментариях подписчики уточняли, что это может быть полное или частичное возобновление деятельности", – уточнили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 апреля сообщил, что более 400 украинских предприятий переехали в регионы, где нет активных боевых действий. Из них более 200 уже работают.

"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10–20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш, отечественный, бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", – сказал премьер.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было зарегистрировано 10 455 физических лиц – предпринимателей и более 1,2 тыс. компаний.

Теги: Украина, война, экономика, бизнес, война России против Украины, предприниматели, Опендатамедіа
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