ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области спокойно, активности с белорусской стороны границы нет – глава Киевской ОГА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киевской области вблизи границы с Беларусью спокойно, заверяет Кулеба
В Киевской области вблизи границы с Беларусью спокойно, заверяет Кулеба
Скриншот: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

В Киевской области вблизи границы с Беларусью спокойная обстановка, активности по другую сторону границы не наблюдается. Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба в Telegram вечером 28 мая.

Он отметил, что в последние дни в социальных сетях появилось много обсуждений предполагаемого нового нападения со стороны Беларуси. По его словам, регион находится "под постоянной угрозой вторжения и постоянной угрозой ракетных ударов", но сейчас "все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности".

"Вместе с руководителем Национальной полиции Киевской области Андреем Небытовым побывали в приграничных зонах региона. Хотим заверить вас, что никакой активности со стороны белорусской границы не наблюдается", – заявил Кулеба.

По его словам, в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Также все службы работают "в плодотворном сотрудничестве и усиленном режиме".

"Следует помнить, что война идет на всех фронтах, в том числе и на информационном. Мы должны понимать, что каждый из нас – источник информации", – подчеркнул Кулеба и призвал не распространять непроверенные новости и пользоваться только официальными источниками.

За последние дни появился ряд сообщений, как официальных, так и нет, о военной активности на территории Беларуси. В частности, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение". Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М"

Также россияне продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с территорий Брянской (Беларусь) и Курской (РФ) областей, сохраняют там подразделения и в отдельных местах усиливают инженерное оборудование позиций, но, по данным Госпогранслужбы, не готовят новое наступление

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Беларусь, граница, Киевская область, вторжение, наступление, война России против Украины, Андрей Небытов, Алексей Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (144341)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (77103)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (62271)
4
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (58133)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (38855)
6
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (33828)
7
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30629)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (29864)
 
 
 
 