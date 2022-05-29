В Киевской области спокойно, активности с белорусской стороны границы нет – глава Киевской ОГА

Он отметил, что в последние дни в социальных сетях появилось много обсуждений предполагаемого нового нападения со стороны Беларуси. По его словам, регион находится "под постоянной угрозой вторжения и постоянной угрозой ракетных ударов", но сейчас "все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности".

"Вместе с руководителем Национальной полиции Киевской области Андреем Небытовым побывали в приграничных зонах региона. Хотим заверить вас, что никакой активности со стороны белорусской границы не наблюдается", – заявил Кулеба.

По его словам, в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Также все службы работают "в плодотворном сотрудничестве и усиленном режиме". "Следует помнить, что война идет на всех фронтах, в том числе и на информационном. Мы должны понимать, что каждый из нас – источник информации", – подчеркнул Кулеба и призвал не распространять непроверенные новости и пользоваться только официальными источниками. За последние дни появился ряд сообщений, как официальных, так и нет, о военной активности на территории Беларуси. В частности, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение". Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М". Также россияне продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с территорий Брянской (Беларусь) и Курской (РФ) областей, сохраняют там подразделения и в отдельных местах усиливают инженерное оборудование позиций, но, по данным Госпогранслужбы, не готовят новое наступление.