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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Washington Post сообщило, что Россия готовится наступать на Чернигов. Госпогранслужба опровергла

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The Washington Post пишет, что пограничники готовятся к новому нападению с севера
The Washington Post пишет, что пограничники готовятся к новому нападению с севера
Фото: ЕРА

24 мая американское издание The Washington Post сообщило о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к новому нападению России на границе освобожденной Черниговской области. 25 мая спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко опроверг эту информацию, его комментарий публикует "Укринформ".

В статье The Washington Post военнослужащие пограничных частей рассказали, что РФ стягивает людей и технику в этом районе для новой атаки. По словам Демченко, это демонстрация активности для отвлечения внимания, чтобы не позволить усилить Вооруженные силы Украины по другим направлениям.

"Россия не оставляет вооруженных провокаций, практически ежедневно продолжаются обстрелы области из стрелкового оружия, минометов, артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры. Огонь ведется из России", – сказал он.

По его информации, агрессор сохраняет подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, в отдельных местах противник усиливает инженерное оборудование позиций. В то же время формирование врагом группировки для возобновления наступления в настоящее время не наблюдается, подчеркнул спикер ГПСУ.

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Теги: граница, Госпогранслужба, Черниговская область, армия РФ, вторжение, война России против Украины, The Washington Post
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