The Washington Post сообщило, что Россия готовится наступать на Чернигов. Госпогранслужба опровергла

В статье The Washington Post военнослужащие пограничных частей рассказали, что РФ стягивает людей и технику в этом районе для новой атаки. По словам Демченко, это демонстрация активности для отвлечения внимания, чтобы не позволить усилить Вооруженные силы Украины по другим направлениям.

"Россия не оставляет вооруженных провокаций, практически ежедневно продолжаются обстрелы области из стрелкового оружия, минометов, артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры. Огонь ведется из России", – сказал он.

По его информации, агрессор сохраняет подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, в отдельных местах противник усиливает инженерное оборудование позиций. В то же время формирование врагом группировки для возобновления наступления в настоящее время не наблюдается, подчеркнул спикер ГПСУ.