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СПОРТ

Против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций – Гутцайт

В области олимпийских видов спорта против РФ и Беларуси введены 43 санкции, отметил Гутцайт
В области олимпийских видов спорта против РФ и Беларуси введены 43 санкции, отметил Гутцайт
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций. Об этом 31 мая в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"По состоянию на 30 мая введено уже 125 санкций против России и Беларуси в области спорта, – отметил чиновник. – Наша цель – полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки".

В частности, в области олимпийских видов спорта против РФ и Беларуси введены 43 санкции, неолимпийских видов спорта – 68, паралимпийских – 12, а также две общие санкции для олимпийских и неолимпийских видов спорта, уточнил Гутцайт.

"Среди наиболее ощутимых – запрет россиянам и белорусам участвовать во Всемирных Играх 2022. Российские и белорусские сборные отстранены от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх. Санкции ввели УЕФА, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: баскетбол (FIBA), теннис (ITF), каратэ (WKF), таэквон-до (ITF), дзюдо и другие", – рассказал глава Минспорта Украины.

Гутцайт добавил, что ведомство "находится в тесном взаимодействии со всеми международными федерациями, чтобы санкционный перечень пополнялся и дальше".

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160923922608539

Контекст:

После нападения России на Украину, команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, хоккей, санкции, теннис, баскетбол, УЕФА, Министерство молодежи и спорта, запрет, чемпионат, дзюдо, вторжение, убытки, война России против Украины, спортсмены, соревнования, разрушения, карате, Вадим Гутцайт, турнир
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