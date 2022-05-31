Против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций – Гутцайт

В области олимпийских видов спорта против РФ и Беларуси введены 43 санкции, отметил Гутцайт Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

"По состоянию на 30 мая введено уже 125 санкций против России и Беларуси в области спорта, – отметил чиновник. – Наша цель – полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки".

В частности, в области олимпийских видов спорта против РФ и Беларуси введены 43 санкции, неолимпийских видов спорта – 68, паралимпийских – 12, а также две общие санкции для олимпийских и неолимпийских видов спорта, уточнил Гутцайт.

"Среди наиболее ощутимых – запрет россиянам и белорусам участвовать во Всемирных Играх 2022. Российские и белорусские сборные отстранены от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх. Санкции ввели УЕФА, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: баскетбол (FIBA), теннис (ITF), каратэ (WKF), таэквон-до (ITF), дзюдо и другие", – рассказал глава Минспорта Украины.

Гутцайт добавил, что ведомство "находится в тесном взаимодействии со всеми международными федерациями, чтобы санкционный перечень пополнялся и дальше".