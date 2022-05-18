ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований

Об этом 18 мая сообщается на сайте Международной федерации баскетбола.
Так, согласно решению исполкома ФИБА, мужские сборные РФ и Беларуси отстранены от участия в отборочном турнире на чемпионат мира 2023 года. Также женской национальной команде России запретили участвовать в ЧМ 2022 в Австралии, ее заменит сборная Пуэрто-Рико.
Кроме того, ФИБА отстранила РФ и Беларусь от участия в турнирах по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин.
Международная федерация баскетбола также продлила запрет на проведение соревнований под своей эгидой на территории России и Беларуси, который был введен 1 марта.
После полномасштабного вторжения в Украину, команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболу, хоккею, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.