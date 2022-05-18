ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований

ФИБА запретила проведение соревнований под своей эгидой на территории России и Беларуси Фото: fiba.basketball

Об этом 18 мая сообщается на сайте Международной федерации баскетбола.

Так, согласно решению исполкома ФИБА, мужские сборные РФ и Беларуси отстранены от участия в отборочном турнире на чемпионат мира 2023 года. Также женской национальной команде России запретили участвовать в ЧМ 2022 в Австралии, ее заменит сборная Пуэрто-Рико.

Кроме того, ФИБА отстранила РФ и Беларусь от участия в турнирах по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин.

Международная федерация баскетбола также продлила запрет на проведение соревнований под своей эгидой на территории России и Беларуси, который был введен 1 марта.