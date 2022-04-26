Россию лишили права на проведение ЧМ 2023 по хоккею

ЧМ 2023 по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая Фото: iihf.com

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте IIHF 26 апреля.

Отмечается, что решение о переносе ЧМ 2023 из РФ было принято "в первую очередь из-за заботы о безопасности и благополучии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков".

Совет IIHF "выразил обеспокоенность по поводу безопасности свободы передвижения игроков и должностных лиц в Россию, из нее и внутри нее", подчеркивается в сообщении.

Новое место проведения турнира будет определено во время ежегодного конгресса IIHF в Тампере (Финляндия) в последнюю неделю ЧМ 2022.