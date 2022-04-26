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Россию лишили права на проведение ЧМ 2023 по хоккею

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ЧМ 2023 по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая
ЧМ 2023 по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая
Фото: iihf.com

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая 2023 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте IIHF 26 апреля.

Отмечается, что решение о переносе ЧМ 2023 из РФ было принято "в первую очередь из-за заботы о безопасности и благополучии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков".

Совет IIHF "выразил обеспокоенность по поводу безопасности свободы передвижения игроков и должностных лиц в Россию, из нее и внутри нее", подчеркивается в сообщении.

Новое место проведения турнира будет определено во время ежегодного конгресса IIHF в Тампере (Финляндия) в последнюю неделю ЧМ 2022.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международная федерация хоккея отстранила национальные сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Решение было принято 28 февраля на внеочередном заседании совета IIHF.

Кроме того, Россия лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который должен был пройти в 2023 году.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков. Совет IIHF также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, которое было установлено в декабре 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН", – сказано в заявлении.

По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Теги: Россия, спорт, хоккей, ЧМ по хоккею, Санкт-Петербург, Финляндия, чемпионат мира, IIHF, безопасность, соревнования, заседание, Тампере, турнир
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