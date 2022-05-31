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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты готовятся к наступлению по двум направлениям – Генштаб ВСУ

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Оккупанты штурмуют Северодонецк и Тошковку
Оккупанты штурмуют Северодонецк и Тошковку
Фото: ЕРА

Российские оккупанты готовятся к наступлению по двум направлениям. Об этом 31 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также оккупанты проводят перегруппировку и подготовку к наступлению на лиманском направлении.

"[Враг] пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел", – отметили в Генштабе.

На северодонецком направлении противник осуществляет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка. Боевые действия продолжаются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329130549400030

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Тошковка, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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