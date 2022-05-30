На востоке Украины российские оккупанты готовятся к наступлению на трех направлениях – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, проводит поставки вооружения, военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огневое поражение позиций сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в северной части Харьковской области оккупанты активных действий не проводили и основные усилия сосредотачивали "на сдерживании действий украинских подразделений".

"На славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулько предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, готовится к наступлению противник и на лиманском направлении. Здесь оккупанты занимаются перегруппировкой и пытались "провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия".

"На северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются. На бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)