ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке Украины российские оккупанты готовятся к наступлению на трех направлениях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Донбассе идут интенсивные бои
На Донбассе идут интенсивные бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты накапливают ресурсы для попытки наступления в восточной части Украины. Об этом 30 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, проводит поставки вооружения, военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огневое поражение позиций сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в северной части Харьковской области оккупанты активных действий не проводили и основные усилия сосредотачивали "на сдерживании действий украинских подразделений".

"На славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулько предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, готовится к наступлению противник и на лиманском направлении. Здесь оккупанты занимаются перегруппировкой и пытались "провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия".

"На северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются. На бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328769439436141

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, Лиман, Северодонецк, разведка, Изюм, Барвенково, артиллерия, вторжение, Курахово, Тошковка, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, Новолуганское, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (165761)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (64145)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (34428)
4
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (33195)
5
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23421)
6
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (22881)
7
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (22235)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (20077)
 
 
 
 