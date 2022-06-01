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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты подорвали мосты через Ингулец, чтобы замедлить наступление ВСУ в Херсонской области

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Российская армия пытается сдерживать наступление ВСУ
Российская армия пытается сдерживать наступление ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются ограничить возможности для наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области. 31 мая они подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки, об этом сообщило оперативное командование группы "Юг" ВСУ.

Российские военные рассчитывают удержаться на тех позициях, куда их отбросили ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления, говорится в сообщении.

"Пытаясь укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм", – проинформировали в командовании группы.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/318068250488935/

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. "На южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, вторжение, мост, ВСУ, война России против Украины
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