Оккупанты подорвали мосты через Ингулец, чтобы замедлить наступление ВСУ в Херсонской области

Российские военные рассчитывают удержаться на тех позициях, куда их отбросили ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления, говорится в сообщении.
"Пытаясь укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм", – проинформировали в командовании группы.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.
31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. "На южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", – говорится в сообщении.