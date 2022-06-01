Оккупанты подорвали мосты через Ингулец, чтобы замедлить наступление ВСУ в Херсонской области

Российские военные рассчитывают удержаться на тех позициях, куда их отбросили ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления, говорится в сообщении.

"Пытаясь укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм", – проинформировали в командовании группы.