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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него входят ракетные системы HIMARS

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Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в 11-й пакет помощи США Украине
Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в 11-й пакет помощи США Украине
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден официально объявил 1 июня о новом пакете военной помощи Украине. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня я объявляю о новом значительном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить своевременную и критически важную помощь украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке Конгресса США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое она так эффективно использует для отражения российских атак. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и современным оружием, включая [реактивные системы залпового огня] HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от российского наступления", – заявил Байден. 

Он отметил, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять оборонную помощь. 

"Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, храбро сражаясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии", – добавил Байден.

Деталей об этом пакете военной помощи Белый дом не сообщал, СМИ писали, что его общая стоимость – $700 млн. Это уже 11-й пакет оборонной помощи США Украине и первый, в котором используют средства из суммы в размере $40 млрд, недавно утвержденной Конгрессом.

По данным CNNHIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне сообщали 21 мая, что с начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля. Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. После этого США объявили еще одном – 10-м – пакете помощи на $100 млн

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, HIMARS
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