Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него входят ракетные системы HIMARS

"Сегодня я объявляю о новом значительном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить своевременную и критически важную помощь украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке Конгресса США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое она так эффективно использует для отражения российских атак. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и современным оружием, включая [реактивные системы залпового огня] HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от российского наступления", – заявил Байден.

Он отметил, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять оборонную помощь.

"Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, храбро сражаясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии", – добавил Байден.

Деталей об этом пакете военной помощи Белый дом не сообщал, СМИ писали, что его общая стоимость – $700 млн. Это уже 11-й пакет оборонной помощи США Украине и первый, в котором используют средства из суммы в размере $40 млрд, недавно утвержденной Конгрессом.

По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

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