"Могут защитить целый крупный город от атак российской авиации". Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T – Шольц

Об этом 1 июня во время выступления в Бундестаге (парламенте) ФРГ заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует Deutsche Welle.

По словам Шольца, ФРГ поставит Украине немецкие системы ПВО IRIS-T, которые просила украинская сторона.

Глава правительства Германии заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Шольц также сообщил, что ФРГ пообещала предоставить Украине радары, которые могут обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию российских оккупантов.

Кроме того, Берлин (в сотрудничестве с США) направит в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО). При этом они не смогут использоваться для обстрела территории РФ.

Зеленский в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие для защиты, а не нападения на территорию РФ.

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км).

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.