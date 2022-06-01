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"Могут защитить целый крупный город от атак российской авиации". Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T – Шольц

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Шольц анонсировал поставки немецких систем ПВО Украине
Шольц анонсировал поставки немецких систем ПВО Украине
Фото: EPA

Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые могут защитить крупный украинский город от атак российской авиации.

Об этом 1 июня во время выступления в Бундестаге (парламенте) ФРГ заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует Deutsche Welle.  

По словам Шольца, ФРГ поставит Украине немецкие системы ПВО IRIS-T, которые просила украинская сторона.

Глава правительства Германии заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Шольц также сообщил, что ФРГ пообещала предоставить Украине радары, которые могут обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию российских оккупантов.

Кроме того, Берлин (в сотрудничестве с США) направит в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО). При этом они не смогут использоваться для обстрела территории РФ.

Зеленский в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие для защиты, а не нападения на территорию РФ.

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км).

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

В ФРГ потребовали от Шольца разблокировать поставку оружия в Украину, написал 31 мая Bild.

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