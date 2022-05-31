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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия поставит в Грецию БМП вместо отданной в Украину советской техники

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Вместо советского оружия ФРГ обещает современное
Вместо советского оружия ФРГ обещает современное
Фото: ЕРА

Германия поставит в Грецию боевые машины пехоты (БМП), чтобы Афины могли передать Украине оружие советского образца, заявил 31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС.

Он уточнил, что соглашение об обмене правительствами уже заключено, но не указал точно, какие БМП Берлин передаст Греции или какое вооружение Афины передадут Киеву. 

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ будет компенсировать странам Восточной Европы поставленное в Украину оружие советского образца, заменяя его современной техникой.

Греческое издание Кathimerini в начале апреля сообщало, что США обращались к Греции с просьбой передать Киеву зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1" и "Оса-АК", но получили отказ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

Теги: Германия, Греция, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Олаф Шольц
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