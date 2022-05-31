Германия поставит в Грецию БМП вместо отданной в Украину советской техники

Он уточнил, что соглашение об обмене правительствами уже заключено, но не указал точно, какие БМП Берлин передаст Греции или какое вооружение Афины передадут Киеву.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ будет компенсировать странам Восточной Европы поставленное в Украину оружие советского образца, заменяя его современной техникой.

Греческое издание Кathimerini в начале апреля сообщало, что США обращались к Греции с просьбой передать Киеву зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1" и "Оса-АК", но получили отказ.