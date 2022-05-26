Дуда заявил, что Германия не выполнила обещаний о передаче Польше танков. В правительстве ФРГ ответили

Дуда: ФРГ не сдержала обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим Фото: EPA

"Они не сдержали обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.

Он отметил, что Варшава передала много своих танков Украине и это ослабило польский военный потенциал.

"Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Так что если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", – сказал он.

Дуда заявил, что ФРГ должна больше помогать Украине.

"Прежде всего Украине должна помогать сама Германия. Украина действительно очень срочно нуждается в этой помощи", – добавил он.

После критики со стороны Дуды глава МИД ФРГ Анналена Бербок обсудила ситуацию с главой МИД Польши Збигневом Рау. Они поговорили о том, как вместе можно прояснить существующие "неопределенности".

Бербок заявила, что Германия не может поставлять в Украину тяжелую военную технику "по нажатию кнопки или по щелчку пальцев". По ее словам, техника должна быть "доступна, отремонтирована или заказана". Министр назвала ряд причин, по которым Германия еще не выполнила свои обязательства, и заявила, что в Берлине явно есть желание "решить проблему".

Рау сказал, что он "принял к сведению" заявление Германии.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции 25 мая отверг заявления Дуды, заявив, что федеральное правительство "ошеломлено", пишет Politico. По словам Хебештрайта, правительство Германии с самого начала дало понять, что оно "должно посмотреть, что можно сделать". Он заявил, что от польской стороны поступила "четкая просьба" передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7.

"Но проблема в том, что у самого бундесвера есть лишь небольшое их количество – около 50 таких танков. Еще больше находится в стадии разработки, они нигде не стоят на автомобильной стоянке или заводской площадке, а должны быть изготовлены", – сказал спикер.

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