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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно проявить терпение". Глава МИД Люксембурга считает, что поставки оружия Украине не помогут разрешить конфликт

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Ассельборн заявил, что Россия "пока не смогла захлопнуть дверь" дипломатического решения конфликта
Ассельборн заявил, что Россия "пока не смогла захлопнуть дверь" дипломатического решения конфликта
Фото: EPA

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью "Немецкой волне".

"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что урегулировать конфликт Запада с Россией можно только дипломатическим путем.

"В последний месяц на уровне Европейского союза, НАТО, ОБСЕ, а также между США и Россией было приложено очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу", – сказал Ассельборн.

По его мнению, несмотря на то, что прорыва в переговорах пока не наблюдается, "нужно проявить терпение, необходимо время". Он уверен, что дипломатические усилия Европы, США и НАТО "возымели свое действие" и "российская сторона пока не смогла захлопнуть дверь".

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По итогам встречи Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Россия, США, НАТО, Люксембург, МИД Люксембурга, Жан Ассельборн, российская агрессия, война в Украине
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