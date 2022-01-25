"Нужно проявить терпение". Глава МИД Люксембурга считает, что поставки оружия Украине не помогут разрешить конфликт

"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что урегулировать конфликт Запада с Россией можно только дипломатическим путем.

"В последний месяц на уровне Европейского союза, НАТО, ОБСЕ, а также между США и Россией было приложено очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу", – сказал Ассельборн.

По его мнению, несмотря на то, что прорыва в переговорах пока не наблюдается, "нужно проявить терпение, необходимо время". Он уверен, что дипломатические усилия Европы, США и НАТО "возымели свое действие" и "российская сторона пока не смогла захлопнуть дверь".