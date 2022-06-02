Отключение "Сбербанка" от SWIFT и ограничения на нефть. Известны подробности шестого пакета санкций ЕС против РФ

Шестой пакет будет включать санкции против:

сотрудников службы безопасности и военного аппарата РФ, причастных к массовым убийствами в Буче и к организации промышленного и технологического секторов, связанных с российской агрессией;

ряда бизнесменов и пропагандистов, а также членов их семей.

Также санкции включают запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%, отмечают в председательстве. Также в ближайшее время пакет будет дополнен запретом на импорт нефти из России по трубопроводу.

Среди других санкций:

отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая "Сбербанк", и одного белорусского банка;

продление запрета на экспорт в Россию, в частности, химических и высокотехнологичных товаров;

запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору;

запрет трех российских СМИ, занимающихся распространением пропаганды;

запрет на консультационные услуги для российских операторов.

"Этот пакет санкций будет принят советом в письменной форме с целью его публикации завтра в Официальном журнале ЕС", – уточнили в председательстве.

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