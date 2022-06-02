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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отключение "Сбербанка" от SWIFT и ограничения на нефть. Известны подробности шестого пакета санкций ЕС против РФ

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Официально санкции должны опубликовать 3 июня
Официально санкции должны опубликовать 3 июня
Фото: depositphotos.com

Совет постоянных представителей ЕС принял шестой пакет санкций ЕС в отношении России в связи с войной в Украине. Он включает ограничения на поставку нефти и запрет некоторых пропагандистских СМИ. Подробности санкций обнародовало в Twitter французское председательство ЕС.

Шестой пакет будет включать санкции против:

  • сотрудников службы безопасности и военного аппарата РФ, причастных к массовым убийствами в Буче и к организации промышленного и технологического секторов, связанных с российской агрессией;
  • ряда бизнесменов и пропагандистов, а также членов их семей.

Также санкции включают запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%, отмечают в председательстве. Также в ближайшее время пакет будет дополнен запретом на импорт нефти из России по трубопроводу.

Среди других санкций:

  • отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая "Сбербанк", и одного белорусского банка;
  • продление запрета на экспорт в Россию, в частности, химических и высокотехнологичных товаров;
  • запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору;
  • запрет трех российских СМИ, занимающихся распространением пропаганды;
  • запрет на консультационные услуги для российских операторов.

"Этот пакет санкций будет принят советом в письменной форме с целью его публикации завтра в Официальном журнале ЕС", – уточнили в председательстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам, сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя позицию Будапешта, сказал, что "иногда казалось, Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, нефть, Сбербанк России, экспорт, российская пропаганда, SWIFT, Буча, торговля, война России против Украины
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