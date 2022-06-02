Отключение "Сбербанка" от SWIFT и ограничения на нефть. Известны подробности шестого пакета санкций ЕС против РФ

Шестой пакет будет включать санкции против:
Также санкции включают запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%, отмечают в председательстве. Также в ближайшее время пакет будет дополнен запретом на импорт нефти из России по трубопроводу.
Среди других санкций:
"Этот пакет санкций будет принят советом в письменной форме с целью его публикации завтра в Официальном журнале ЕС", – уточнили в председательстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам, сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя позицию Будапешта, сказал, что "иногда казалось, Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго".