ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ. Он включает поэтапный отказ от российской нефти

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС окончательно одобрил шестой пакет санкций
ЕС окончательно одобрил шестой пакет санкций
Фото: EPA

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций для России и Беларуси в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины. Об этом сообщила его пресс-служба 3 июня.

"Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать России продолжать агрессию", – заявили в Евросовете.

В частности, ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.

"Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства – члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отступления в отношении импорта российской морской нефти и вакуумного газойля", – сообщили в Евросовете.

Также санкции включают отключение ряда российских и белорусских банков – в том числе  "Сбербанка" – от межбанковской системы SWIFT, запрет на вещание трех российских каналов на территории ЕС, экспортные ограничения, запрет на предоставление в России бухгалтерских, PR- и консалтинговых услуг и персональные санкции.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, совершаемые российскими войсками, причиняемые ими страдания и разрушения невыразимы. ЕС призывает Россию предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход для всех заинтересованных гражданских лиц. Он также призывает Россию немедленно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в Россию", – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ЕС "непоколебим в своем стремлении помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее".

Решение Европейского совета вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.

По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, нефть, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (203793)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (130485)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (62642)
4
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (45220)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (44120)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35763)
7
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (26367)
8
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26149)
 
 
 
 