Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ. Он включает поэтапный отказ от российской нефти

"Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать России продолжать агрессию", – заявили в Евросовете.
В частности, ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.
"Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства – члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отступления в отношении импорта российской морской нефти и вакуумного газойля", – сообщили в Евросовете.
Также санкции включают отключение ряда российских и белорусских банков – в том числе "Сбербанка" – от межбанковской системы SWIFT, запрет на вещание трех российских каналов на территории ЕС, экспортные ограничения, запрет на предоставление в России бухгалтерских, PR- и консалтинговых услуг и персональные санкции.
"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, совершаемые российскими войсками, причиняемые ими страдания и разрушения невыразимы. ЕС призывает Россию предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход для всех заинтересованных гражданских лиц. Он также призывает Россию немедленно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в Россию", – говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что ЕС "непоколебим в своем стремлении помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее".
Решение Европейского совета вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.
По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка.