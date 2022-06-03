Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ. Он включает поэтапный отказ от российской нефти

"Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать России продолжать агрессию", – заявили в Евросовете.

В частности, ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.

"Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства – члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отступления в отношении импорта российской морской нефти и вакуумного газойля", – сообщили в Евросовете.

Также санкции включают отключение ряда российских и белорусских банков – в том числе "Сбербанка" – от межбанковской системы SWIFT, запрет на вещание трех российских каналов на территории ЕС, экспортные ограничения, запрет на предоставление в России бухгалтерских, PR- и консалтинговых услуг и персональные санкции.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, совершаемые российскими войсками, причиняемые ими страдания и разрушения невыразимы. ЕС призывает Россию предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход для всех заинтересованных гражданских лиц. Он также призывает Россию немедленно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в Россию", – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ЕС "непоколебим в своем стремлении помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее".

Решение Европейского совета вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.