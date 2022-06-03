ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Промедление с реализацией шестого пакета санкций против РФ снизило эффективность ограничений Евросоюза – эксперты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Официально новый пакет санкций ЕС должны опубликовать сегодня
Официально новый пакет санкций ЕС должны опубликовать сегодня
Фото: depositphotos.com

Группа украинских и иностранных экспертов, разрабатывающих санкции против РФ (группа Ермака – Макфола) считает, что промедление с реализацией шестого пакета санкций снизило эффективность ограничений Евросоюза. Об этом 2 июня в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наша группа приветствует [решение] Евросоюза, считая эмбарго на российские энергоносители наиболее действенным экономическим рычагом давления для прекращения российской агрессии против Украины. Но мы подчеркиваем, что давление на российскую экономику необходимо для предотвращения финансирования режимом президента России Владимира Путина военных действий в Украине и для принуждения к их завершению", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, действующие поступления России от экспорта энергоносителей должны быть заморожены на счетах европейских банков.

"Дальнейшее промедление с реализацией полного эмбарго российских энергоносителей снизит эффективность санкций. Необходимо полное нефтегазовое эмбарго против России. Европейский союз должен работать над ускорением его введения и как можно быстрее принять эти жесткие, но соразмерные уровню российской угрозы решения", – отмечают эксперты.

По их данным, Россия продолжает искать обходные пути и адаптироваться к санкциям.

"За время, прошедшее после принятия решения об уменьшении зависимости от импортируемых энергоносителей, Россия получила дополнительные возможности для адаптации и получила десятки миллиардов нефтегазовых доходов… Мы призываем к солидарности и решительности, а не только громкой риторике. Не следует останавливаться в санкционном давлении, только так можно вынудить Кремль завершить войну против Украины", – подчеркнула группа экспертов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня. Он будет включать ограничительные меры против пропагандистов, бизнесменов и причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также  будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка. 

Официально новый пакет санкций ЕС должны опубликовать сегодня, 3 июня.

Теги: Россия, Украина, санкции, экономика, импорт, Кремль, агрессия, экспорт, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (203557)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (129802)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (61093)
4
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (57785)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (43305)
6
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (39336)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35615)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (27309)
 
 
 
 