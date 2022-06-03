Промедление с реализацией шестого пакета санкций против РФ снизило эффективность ограничений Евросоюза – эксперты

"Наша группа приветствует [решение] Евросоюза, считая эмбарго на российские энергоносители наиболее действенным экономическим рычагом давления для прекращения российской агрессии против Украины. Но мы подчеркиваем, что давление на российскую экономику необходимо для предотвращения финансирования режимом президента России Владимира Путина военных действий в Украине и для принуждения к их завершению", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, действующие поступления России от экспорта энергоносителей должны быть заморожены на счетах европейских банков.

"Дальнейшее промедление с реализацией полного эмбарго российских энергоносителей снизит эффективность санкций. Необходимо полное нефтегазовое эмбарго против России. Европейский союз должен работать над ускорением его введения и как можно быстрее принять эти жесткие, но соразмерные уровню российской угрозы решения", – отмечают эксперты.

По их данным, Россия продолжает искать обходные пути и адаптироваться к санкциям.

"За время, прошедшее после принятия решения об уменьшении зависимости от импортируемых энергоносителей, Россия получила дополнительные возможности для адаптации и получила десятки миллиардов нефтегазовых доходов… Мы призываем к солидарности и решительности, а не только громкой риторике. Не следует останавливаться в санкционном давлении, только так можно вынудить Кремль завершить войну против Украины", – подчеркнула группа экспертов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)