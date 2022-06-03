Промедление с реализацией шестого пакета санкций против РФ снизило эффективность ограничений Евросоюза – эксперты

"Наша группа приветствует [решение] Евросоюза, считая эмбарго на российские энергоносители наиболее действенным экономическим рычагом давления для прекращения российской агрессии против Украины. Но мы подчеркиваем, что давление на российскую экономику необходимо для предотвращения финансирования режимом президента России Владимира Путина военных действий в Украине и для принуждения к их завершению", – говорится в сообщении.
По мнению экспертов, действующие поступления России от экспорта энергоносителей должны быть заморожены на счетах европейских банков.
"Дальнейшее промедление с реализацией полного эмбарго российских энергоносителей снизит эффективность санкций. Необходимо полное нефтегазовое эмбарго против России. Европейский союз должен работать над ускорением его введения и как можно быстрее принять эти жесткие, но соразмерные уровню российской угрозы решения", – отмечают эксперты.
По их данным, Россия продолжает искать обходные пути и адаптироваться к санкциям.
"За время, прошедшее после принятия решения об уменьшении зависимости от импортируемых энергоносителей, Россия получила дополнительные возможности для адаптации и получила десятки миллиардов нефтегазовых доходов… Мы призываем к солидарности и решительности, а не только громкой риторике. Не следует останавливаться в санкционном давлении, только так можно вынудить Кремль завершить войну против Украины", – подчеркнула группа экспертов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня. Он будет включать ограничительные меры против пропагандистов, бизнесменов и причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка.
Официально новый пакет санкций ЕС должны опубликовать сегодня, 3 июня.