В Швеции запретили добычу угля, нефти и газа

Члены парламента согласились с поправками в Экологический кодекс, которые касаются добычи полезных ископаемых, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Поправки подразумевают запрет на выдачу новых разрешений на выработку каменного угля, сырой нефти, лигнита, сланцевой нефти и природного газа.

Принятые правила вступают в силу с 1 июля 2022 года.