В Швеции запретили добычу угля, нефти и газа

Члены парламента согласились с поправками в Экологический кодекс, которые касаются добычи полезных ископаемых, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Поправки подразумевают запрет на выдачу новых разрешений на выработку каменного угля, сырой нефти, лигнита, сланцевой нефти и природного газа.
Принятые правила вступают в силу с 1 июля 2022 года.
Швеция — лидер в ЕС по развитию возобновляемых источников энергии. В 2021 году больше половины (68%) всего электричества в стране было произведено на гидроэлектростанциях, в ветропарках или путем переработки отходов лесопромышленного сектора.