ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти – СМИ

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году.
По словам делегатов, пока нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.
"Мы все согласились с тем, что технически Россия на данный момент не может эффективно участвовать в Декларации о сотрудничестве", – сказал делегат ОПЕК.
Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.
В декабре 2020 года страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января 2021-го участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.
18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, а в январе 2022-го – еще на 400 тыс. баррелей в сутки.