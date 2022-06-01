ГОРДОН
 
 
МИР

ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что добыча Россией нефти упадет примерно на 8% в этом году
Ожидается, что добыча Россией нефти упадет примерно на 8% в этом году
Фото: depositphotos.com

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Об этом 31 мая написало издание The Wall Street Journal.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году. 

По словам делегатов, пока нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.

"Мы все согласились с тем, что технически Россия на данный момент не может эффективно участвовать в Декларации о сотрудничестве", – сказал делегат ОПЕК.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.

Контекст:

В декабре 2020 года страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января 2021-го участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, а в январе 2022-го – еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нефть, ОПЕК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (150961)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (69348)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (49178)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47922)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (43467)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29822)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (26864)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21449)
 
 
 
 