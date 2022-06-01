ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти – СМИ

Ожидается, что добыча Россией нефти упадет примерно на 8% в этом году Фото: depositphotos.com

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году.

По словам делегатов, пока нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.

"Мы все согласились с тем, что технически Россия на данный момент не может эффективно участвовать в Декларации о сотрудничестве", – сказал делегат ОПЕК.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.