Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале

3 января ОПЕК пересмотрела прогноз на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе – марте этого года превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше, отмечает "Укринформ".

Вице-премьер-министр России Александр Новак рассказал, что участники встречи рассмотрели три базовых сценария развития ситуации на рынке в 2022 году – негативный, оптимистичный и базовый, сообщило РБК.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма [коронавируса] "Омикрон". Тем не менее наблюдения и анализ показывают, что, несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что надо продолжать исполнять обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи", – отметил он.

По его словам, РФ к февралю восстановит 1,7 млн баррелей добычи из 2 млн, которые были сокращены летом 2020 года.