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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале

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Члены ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки
Члены ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки
Фото: depositphotos.com

4 января на министерской встрече членов Организации стран – экспортеров нефти и партнеров (ОПЕК+) представители 23 стран договорились увеличить в феврале 2022 года добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщили на сайте организации.

3 января ОПЕК пересмотрела прогноз на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе – марте этого года превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше, отмечает "Укринформ".

Вице-премьер-министр России Александр Новак рассказал, что участники встречи рассмотрели три базовых сценария развития ситуации на рынке в 2022 году – негативный, оптимистичный и базовый, сообщило РБК.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма [коронавируса] "Омикрон". Тем не менее наблюдения и анализ показывают, что, несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что надо продолжать исполнять обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи", – отметил он.

По его словам, РФ к февралю восстановит 1,7 млн баррелей добычи из 2 млн, которые были сокращены летом 2020 года.

Контекст:

На встрече решили провести следующее совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 февраля.

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

В декабре 2020 года участники соглашения договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Теги: Россия, нефть, экспорт, Александр Новак, ОПЕК, соглашение, Омикрон
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