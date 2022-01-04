ОПЕК выбрал нового генсека, им станет представитель Кувейта

Конференция ОПЕК назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Аль-Гайс заменит на должности нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока подряд, с августа 2016 года.
Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017-го по 2021 год. В настоящее время является заместителем управляющего директора по маркетингу госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation.
Представители ОПЕК поблагодарили Баркиндо, который "сыграл важную роль в расширении исторических усилий ОПЕК по поддержанию устойчивой стабильности нефтяного рынка за счет расширения диалога и сотрудничества со многими заинтересованными сторонами в энергетической сфере, включая знаковую декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ с момента ее создания в декабре 2016 года".
"Многие считают, что эти усилия помогли стабилизировать мировой рынок нефти после беспрецедентного рыночного спада, связанного с пандемией COVID-19, и предоставили платформу для восстановления", – говорится в сообщении.
ОПЕК – это межправительственное объединение нефтедобывающих государств, цель которого состоит в стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти, среди них Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Также существует формат ОПЕК+, в котором участвуют Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.