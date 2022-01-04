ОПЕК выбрал нового генсека, им станет представитель Кувейта

Конференция ОПЕК назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Аль-Гайс заменит на должности нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока подряд, с августа 2016 года.

Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017-го по 2021 год. В настоящее время является заместителем управляющего директора по маркетингу госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation.

Представители ОПЕК поблагодарили Баркиндо, который "сыграл важную роль в расширении исторических усилий ОПЕК по поддержанию устойчивой стабильности нефтяного рынка за счет расширения диалога и сотрудничества со многими заинтересованными сторонами в энергетической сфере, включая знаковую декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ с момента ее создания в декабре 2016 года".

"Многие считают, что эти усилия помогли стабилизировать мировой рынок нефти после беспрецедентного рыночного спада, связанного с пандемией COVID-19, и предоставили платформу для восстановления", – говорится в сообщении.