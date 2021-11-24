Байден решил задействовать часть стратегического нефтяного резерва США, чтобы сдержать цены

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики выделит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом в связи с выходом из пандемии и предложением", – говорится в релизе.

32 млн баррелей нефти планируют освободить в качестве ссуды в ближайшие месяцы, со временем этот объем планируют постепенно в течение нескольких лет вернуть в резерв.

Еще на 18 млн баррелей США увеличат объемы продажи нефти. Этот шаг Вашингтон принял в координации с другими странами, в частности с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией.

В Белом доме отметили, что за последние недели, когда стало известно о планах США, цены на нефть упали на 10%.