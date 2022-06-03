В ЕС приостановят вещание трех российских каналов

В Еврокомиссии заявили, что попавшие под санкции телеканалы использовались РФ для манипуляций и распространения дезинформации о вторжении в Украину Фото: depositphotos.com

Это каналы "Россия РТР"/"Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"

"Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов. В соответствии с Хартией основных прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, то есть исследования и интервью", – сообщили в пресс-службе.

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Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка", а также на "Белорусского банка развития и реконструкции".