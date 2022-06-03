ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС приостановят вещание трех российских каналов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Еврокомиссии заявили, что попавшие под санкции телеканалы использовались РФ для манипуляций и распространения дезинформации о вторжении в Украину
В Еврокомиссии заявили, что попавшие под санкции телеканалы использовались РФ для манипуляций и распространения дезинформации о вторжении в Украину
Фото: depositphotos.com

В Евросоюзе приостановят вещание трех российских каналов. Такое решение является частью шестого пакета санкций против России, который был утвержден Европейским советом 3 июня, пишет пресс-служба Евросовета.

Это каналы "Россия РТР"/"Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"

"Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов. В соответствии с Хартией основных прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, то есть исследования и интервью", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка", а также на "Белорусского банка развития и реконструкции".

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.

28 февраля YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы, среди которых "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TAСС, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других каналов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, российские телеканалы, российская пропаганда, Россия 24, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (203814)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (130533)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (62757)
4
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (45625)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (44197)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35769)
7
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (26476)
8
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26161)
 
 
 
 