В ЕС приостановят вещание трех российских каналов

Это каналы "Россия РТР"/"Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"
"Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов. В соответствии с Хартией основных прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, то есть исследования и интервью", – сообщили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шестой пакет санкций включает ряд других ограничений. В частности, это поэтапный отказ от российской нефти и отключение от международной межбанковской системы SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка", а также на "Белорусского банка развития и реконструкции".
27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.
28 февраля YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы, среди которых "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TAСС, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других каналов.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.