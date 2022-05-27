"Пришлось врезать. Конкретно и жестко, но очень по-дружески". Кулеба назвал четыре нарратива, которые Россия раскручивает в мире

Кулеба о тех, кому "заходят" российские нарративы: Это не потому, что они куплены РФ. Они пытаются так показать, какие они "рациональные", "глубокие аналитики" Фото: EPA

"Походил я среди людей, послушал и понял несколько нарративов, которые Россия распространяет сейчас активно среди своих симпатиков и полусимпатиков против Украины и ее друзей", – сказал Кулеба.

Первый нарратив, по его словам, заключается в том, что "Украина зря оказывает сопротивление, потому что Запад ее все равно бросит на произвол судьбы". В контексте этого нарратива Кулебу многие попросили прокомментировать слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров.

"Я вам на это скажу одно: дайте человеку жить спокойно. 98 лет, дай бог вам с нами каждому дожить до 98 лет, и чтоб нас приглашали в Давос, и мы там могли еще какие-то мысли генерировать. Киссинджер высказал позицию, мы с ней категорически не согласны и активно этому нарративу противодействуем", – сказал министр.

Кулеба не считает, что Киссинджера "россияне купили", как предполагают некоторые, просто он представляет "определенную школу политического мышления".

Второй нарратив заключается в том, что Украина якобы "оттянула на себя внимание мира от решения других проблем".

Таким образом, по словам Кулебы, россияне пытаются подстрекать Африку, Ближний Восток и частично Азию против Украины и ее партнеров, показав якобы дискриминационное отношение к ним. Министр отметил, что с этим безосновательным нарративом нужно серьезно работать, потому что "эта тема заходит".

Он отметил, что этот тезис в то же время показывает эффективность Украинского государства, потому что если бы оно не смогло привлечь к себе такое внимание и мобилизовать поддержку Запада, то такой нарратив бы не возник.

Третий нарратив, который продвигает Россия: "единственная проблема продовольственного кризиса в мире – санкции против РФ".

Кулеба отметил, что россияне "переворачивают все с ног на голову", предлагая разблокировку украинских портов в обмен на снятие санкций, так как единственная причина разворачивающегося продовольственного кризиса – агрессия РФ против Украины, а не санкции. Однако, по словам министра, есть люди, хотя их и мало, которым этот нарратив "заходит", они "сидят и нудно рассказывают, что надо как-то с России санкции снять".

Четвертый нарратив, который министр услышал в нескольких разговорах, – "Зачем Украина так отчаянно оказывает сопротивление, причиняя такие страдания своему собственному народу и своей стране? Если война такая тяжелая, нужно садиться и договариваться с Россией, какой бы ни была цена этой договоренности".

Кулеба отметил, что комментарии такого рода очень болезненны, так как "абсолютно не уважают ту жертву, которую приносит украинский народ на этой войне за свою свободу".

В то же время он подчеркнул, что перечисленные им российские нарративы – это "не доминирующий мейнстрим" среди мировых мнений. "Это мысли, которые Россия начинает раскручивать, есть те, кто их подхватывает, – еще раз подчеркну, не потому, что они куплены Россией, а потому что они пытаются так показать, какие они рациональные, глубокие аналитики, как они учитывают все факторы и стараются сбалансированно мыслить".

Глава МИД добавил, что было несколько разговоров за закрытыми дверьми в очень узком кругу, где он "врезал" носителям этих нарративов: "При всем уважении к ним, к их странам, к их статусам, но пришлось врезать. Конкретно и жестко. Но очень по-дружески, конечно".

Министр прогнозирует, что в ближайшие недели Россия будет очень активно раскручивать эти нарративы. Он попросил украинцев активно включаться в противодействие им в соцсетях, разговорах с друзьями и знакомыми среди иностранцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)