Блогер Золкин: Убежденных российских пленных я не встречал. У них не было цели и мотивации

"К сожалению, не встречал. Потому что не может быть крепким и не может придавать уверенности то, что построено на чистейших фейках и на чистейшей лжи. Вся ложь и пропаганда российского телевидения рассыпается в один момент, как только ты начинаешь задавать несколько самых простых вопросов. И когда мы уже доходим до вопросов "а какая была ваша цель?" – [они отвечают] "Я не знаю". "А какая была ваша мотивация?" – "Да ее не было никакой". Но если пройтись по этим ступенькам, то мотивация и цель следующая: "я служил в армии". Почему ты служил в армии? "Потому что мне за это платили деньги". То есть ты, получается, наемный убийца, за деньги приехал в чужую страну убивать. "Ну, возможно, так, а может, это и не так”. Тут круг замыкается, потому что никакой другой цели и мотивации, кроме зарплаты, которую им там платили за то, что они служат в армии, у них не было", – подчеркнул блогер.

Он отметил, что речь идет не об обученных и подготовленных бойцах, а о людях, которые думали, "что служить в армии – это значит красить бордюры".

"Многим из них рассказывали специально на построениях (это все зависело от их непосредственного руководства самого ближайшего) о притеснениях русского языка. Уже когда они заехали в Украину, если их сразу не разбили, их строили и все зависело от того, на сколько сильный бадун у командира роты. Если полегче, он мог рассказать им, просто: "Не трогайте меня, там нацисты в черной форме, вы их отличите по черной форме". Другой рассказывал о притеснении русскоязычных, третий мог что-то про биолаборатории задвинуть или что-нибудь еще такое похлеще", – сказал Золкин.

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