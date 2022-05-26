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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Блогер Золкин: Убежденных российских пленных я не встречал. У них не было цели и мотивации

 
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По словам Золкина, единственная мотивация российских оккупантов в Украине это деньги
По словам Золкина, единственная мотивация российских оккупантов в Украине – это деньги
Фото: ЕРА

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими, рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не встречал идеологически убежденных оккупантов, которые пришли в Украину "бороться с нацизмом".

"К сожалению, не встречал. Потому что не может быть крепким и не может придавать уверенности то, что построено на чистейших фейках и на чистейшей лжи. Вся ложь и пропаганда российского телевидения рассыпается в один момент, как только ты начинаешь задавать несколько самых простых вопросов. И когда мы уже доходим до вопросов "а какая была ваша цель?" – [они отвечают] "Я не знаю". "А какая была ваша мотивация?" – "Да ее не было никакой". Но если пройтись по этим ступенькам, то мотивация и цель следующая: "я служил в армии". Почему ты служил в армии? "Потому что мне за это платили деньги". То есть ты, получается, наемный убийца, за деньги приехал в чужую страну убивать. "Ну, возможно, так, а может, это и не так”. Тут круг замыкается, потому что никакой другой цели и мотивации, кроме зарплаты, которую им там платили за то, что они служат в армии, у них не было", – подчеркнул блогер.

Он отметил, что речь идет не об обученных и подготовленных бойцах, а о людях, которые думали, "что служить в армии – это значит красить бордюры".

"Многим из них рассказывали специально на построениях (это все зависело от их непосредственного руководства самого ближайшего) о притеснениях русского языка. Уже когда они заехали в Украину, если их сразу не разбили, их строили и все зависело от того, на сколько сильный бадун у командира роты. Если полегче, он мог рассказать им, просто: "Не трогайте меня, там нацисты в черной форме, вы их отличите по черной форме". Другой рассказывал о притеснении русскоязычных, третий мог что-то про биолаборатории задвинуть или что-нибудь еще такое похлеще", – сказал Золкин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".

Золкин снял несколько сотен интервью с пленными российскими военными. Сейчас на его канал подписано более 400 тыс. человек. Некоторые видео с пленными набирают по 1–2 млн просмотров. 

Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно не известно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, пропаганда, плен, пленные, война России против Украины, Владимир Золкин
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