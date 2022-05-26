"У нас отряд называется "отряд самоубийц", "отряд головорезов". Я могу просто взять нож, уши отрезать". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов

"Мы зачищаем подвалы – знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох...й вообще. У нас отряд называется "отряд самоубийц", "отряд головорезов", – говорит захватчик своей супруге.
Он также хвастается тем, что для них это "обычная практика".
Также захватчик рассказал своей жене, как российские военные из другого подразделения глумились, изнасиловали и убили женщину.
"Я тут творю вообще. ...башу всех, мне пох...й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", – добавил оккупант.
В спецслужбе отметили, что российский захватчик сейчас находится в Харьковской области.
"Заверяет, что будет делать это и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм", – отметили в СБУ.
Это уже не первый перехват, в котором оккупанты рассказывают, что по приказам своего командования с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов мирные жители, в том числе с детьми.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Национальной полиции Украины на начало мая, открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.