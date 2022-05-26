"У нас отряд называется "отряд самоубийц", "отряд головорезов". Я могу просто взять нож, уши отрезать". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов

В СБУ считают, что российский оккупант слишком оптимистично строит планы на возвращение домой Фото: EPA

"Мы зачищаем подвалы – знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох...й вообще. У нас отряд называется "отряд самоубийц", "отряд головорезов", – говорит захватчик своей супруге.

Он также хвастается тем, что для них это "обычная практика".

Также захватчик рассказал своей жене, как российские военные из другого подразделения глумились, изнасиловали и убили женщину.

"Я тут творю вообще. ...башу всех, мне пох...й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", – добавил оккупант.

В спецслужбе отметили, что российский захватчик сейчас находится в Харьковской области.

"Заверяет, что будет делать это и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм", – отметили в СБУ.

Это уже не первый перехват, в котором оккупанты рассказывают, что по приказам своего командования с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов мирные жители, в том числе с детьми.

Война России против Украины. Главное (обновляется)